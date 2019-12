(GdS) Mercato Inter, si lavora sulle cessioni: due i nomi in cima alla lista

L'Inter lavora anche sul mercato in uscita: i nerazzurri vorrebbero piazzare diversi esuberi per fare cassa e per rinforzare l'organico in vista delle prossime sfide.



I nomi in cima alla lista delle cessioni, secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport", sarebbero quelli di Icardi e Gabigol. Il secondo non rientra più nei piani del club targato Suning, mentre il futuro del primo è ancora tutto da decidere.



Il ds del Paris Saint-Germain Leonardo non si è sbilanciato ieri sull'argomento riscatto, dribblando le domande dei giornalisti. L'Inter spera di incassare un sostanzioso tesoretto (70 milioni) dalla cessione dell'argentino. Si attendono quindi notizie da Parigi.