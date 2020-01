(GdS) Mercato Inter, si lavora su due fronti. Definita la strategia

L'Inter è alla ricerca di rinforzi sulla mediana in vista della seconda metà di stagione: i nerazzurri cercano di regalare a Conte l'innesto tanto desiderato, con Vidal che sembrerebbe il primo della lista.



Per il centrocampo nelle ultime ore è spuntato il nome di Eriksen ma per gennaio l'obiettivo primario resterebbe il cileno. La strategia però sarebbe ben delineata: Vidal a gennaio, Eriksen a giugno.



Per il danese però la concorrenza è folta ed è composta dai vari top club europei quali ad esempio Real e Barça ma i nerazzurri vorrebbero provarci. Discorso complicato e forse rimandato a giugno. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.