(GdS) Mercato Inter, pressing per il giocatore. Due le contropartite

Dejan Kulusevski è uno dei nomi caldi in casa Inter in vista del mercato di gennaio: il talento svedese ha lasciato tutti di stucco in questa prima metà di stagione, con i nerazzurri in forte pressing sull'Atalanta per portarlo a Milano.



Secondo quanto riferito dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'Inter e il club bergamasco avrebbero l'intenzione di inserire due giocatori per addolcire l'accordo col Parma, al momento non convinto a lasciare andare il centrocampista. I due cartellini sarebbero quelli di Federico Dimarco e Musa Barrow.



I contatti tra le due squadre sono sempre vivi, con il club targato Suning che cerca attraverso contropartite tecniche di sbloccare una trattativa complessa. Conte ha dato il via libera per Kulusevski, ma l'affare resta ancora difficile da mandare in porto nonostante l'incontro avvenuto recentemente.