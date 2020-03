(GdS) Mercato Inter, nuovo nome per la mediana: trattativa fattibile

L'Inter studia le prossime mosse sul mercato. Antonio Conte è stato chiaro: dentro elementi di qualità che possono aiutare il gruppo a crescere e a vincere. Secondo quanto riferito oggi dalla "Gazzetta dello Sport" i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Corentin Tolisso, centrocampista francese campione del mondo sotto la guida di Deschamps nella spedizione di Russia 2018. Una notizia fa felice il club targato Suning: il rapporto tra il calciatore e il Bayern (suo attuale club) sarebbe ai ferri corti e la permanenza a Monaco sembrerebbe lontana.



Ausilio l'aveva già seguito ai tempi del Lione, ma alla fine il club tedesco ha bruciato la concorrenza. Adesso i nerazzurri ritornano sul giocatore, che dovrebbe essere valutato sui 35 milioni. Ingaggio? 7 milioni a stagione, con il contratto che scade nel 2022. L'Inter studia l'offensiva dato il profilo molto gradito da Conte e date anche le possibilità non ridotte al lumicino per la buona riuscita dell'affare.



Nerazzurri adesso attivi in vista della prossima sessione di trasferimenti: il reparto da rinforzare sarebbe il centrocampo, e forse la permanenza di Bayern potrebbe addolcire l'accordo tra i due club. Asse caldissimo Milano-Monaco di Baviera, con un vecchio pallino finito nuovamente nella wishlist della dirigenza capitanata da Zhang.