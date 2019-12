(GdS) Mercato Inter, novità su una trattativa. Il club tratta con gli agenti

Gabigol continua ad essere in orbita Flamengo: il centravanti brasiliano, stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla "Gazzetta dello Sport", rimane sempre un pallino del club rubro-negro con quest'ultimo che starebbe accelerando i tempi per acquistarlo a titolo definitivo.



L'amministratore delegato del Flamengo Spindel, stando sempre a quanto riferito dal noto quotidiano, avrebbe incontrato in occasione del Mondiale per Club l'entourage del calciatore per trovare un accordo nel più breve tempo possibile.



Dall'Europa arrivano timide richieste per un prestito del giocatore, ma l'Inter è stata chiara: Gabigol non fa più parte del progetto e una sua cessione servirà a fare cassa. I nerazzurri continuano ad attendere.