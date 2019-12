(GdS) Mercato Inter, non c'è l'intesa su un affare. I nerazzurri pazientano

Gabigol è uno dei nomi caldi in casa Inter per quanto riguarda il mercato in uscita: il giocatore reduce da un'ottima annata col Flamengo non rientrerebbe più nei piani dei nerazzurri, col club carioca in pole sull'affare.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla "Gazzetta dello Sport" Marotta e Ausilio attenderebbero il sì di Braz e Landim per incassare una cifra attorno ai 20 milioni da reinvestire poi sulle operazioni in entrata.



Gabigol vuole la Premier, e sempre stando a quanto riferito dal noto quotidiano l'Inter starebbe pazientando anche per ricevere altre offerte provenienti dall'Europa.