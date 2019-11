(GdS) Mercato Inter, Marotta punta tutto su due obiettivi

Marotta continua a lavorare sul mercato in entrata: secondo quanto riferito dall'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport", l'ad nerazzurro avrebbe deciso di puntare tutto su Vidal e Darmian.



Il club targato Suning starebbe cercando rinforzi sulla mediana, con il cileno al momento molto scontento visto il poco spazio nello scacchiere tattico di Ernesto Valverde. Vidal vorrebbe far parte di un progetto stimolante e sentirsi di nuovo importante per una causa.



L'opportunità sul mercato è ghiotta, con la dirigenza dell'Inter che annota sulla sua lista della spesa il profilo dell'ex Juve attualmente al Barcellona. Prima però servirebbe sfoltire la rosa: Borja Valero e Vecino gli esuberi, utili per fare cassa e per arrivare al numero 22 dei catalani.



Per la difesa il nome caldo è quello di Darmian, visto come il perfetto vice-Candreva. Trattativa fattibile dati i rapporti col Parma.