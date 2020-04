(GdS) Mercato Inter, Marotta detta le condizioni sull'affare: i nomi chiesti

Lautaro Martinez continua ad essere nei radar del Barcellona: il giocatore argentino piace molto al club di Bartomeu, con quest'ultimo che mantiene il pressing per cercare di strappare l'attaccante ai nerazzurri. L'Inter però non fa sconti: o si paga la clausola o difficilmente "El Toro" vestirà la camiseta azulgrana la prossima stagione. Marotta però continua a mantenere i contatti, provando a convincere il club catalano a inserire diverse contropartite tecniche che potrebbero fare comodo al mosaico tattico di Conte.



Secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport i nerazzurri, oltre ad Arthur, avrebbero chiesto nella trattativa i nomi di Firpo, Cucurella, Alena e Semedo. Adesso si attende il sì dalla Catalogna per cercare di intavolare una discussione che possa avere come obiettivo quello di accontentare entrambe le parti.



Lautaro è molto tentato di giocare con Messi: la superstar del Barça non ha mai nascosto la stima verso l'ex Racing, con quest'ultimo che forse avrebbe già dato il placet per un approdo in Spagna dopo i recenti e concreti sondaggi con l'agente da parte dei blaugrana. L'interesse è risaputo, adesso palla al club targato Suning. E con le giuste condizioni sarà dura trattenere il centravanti interista.