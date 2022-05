(GDS) Mercato Inter, individuato il vice Brozovic: trattativa in corso

Mercato Inter, i nerazzurri sono già proiettati alla costruzione della rosa della prossima stagione.

C'è ancora uno scudetto da assegnare nel campionato in corso, anche se ormai le speranze di successo per i nerazzurri sono minime. Al momento i rimpianti sono tantissimi, visto che diversi punti sono stati persi in gare sulla carta più che abbordabili. Un minimo comun denominatore di match in cui non sono arrivati 3 punti è stato rappresentato dall'assenza di Marcelo Brozovic. Il croato è un imprescindibile, e la sua importanza accresce soprattutto se si considera che in rosa non c'è un altro giocatore con quelle caratteristiche. Per questa ragione l'intenzione della dirigenza è quella di investire su un profilo che possa essere schierato davanti alla difesa.

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta la notizia secondo la quale ci sarebbe incorso una trattativa con l'Empoli per Asslani. E' lui il profilo individuato da Beppe Marotta e dal resto della squadra mercato per svolgere il ruolo di vice Brozovic. Il centrocampista (andato in rete contro l'Inter nel 4 a 2 di due settimane fa) è nome giusto per diversi motivi. In primis si tratta di un giocatore capace di realizzare 10-12 presenze in stagione. Poi andrebbe a sostituire Mattias Vecino, rispetto al quale garantirebbe una resa maggiore ad un costo molto più contenuto. Il nome di Asslani è insomma in linea con le linee che la dirigenza richiede per la nuova Inter: giovane e meno cara.