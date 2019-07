GdS - Marotta e Ausilio tornano a Milano, si decide il futuro di un giocatore

"Quel Perisic ha ricevuto le attenzioni del Monaco. L'Inter è in una fase di riflessione, oggi Marotta e Ausilio lasciano Nanchino per far ritorno a Milano", questo quanto affermato dalla rosea, che sottolinea come sia in bilico il futuro di Perisic all'interno del club.



In seguito anche indiscrezioni sul mercato in entrata: "In stand-by l'operazione Leao, il tempo per Lukaku sta per scadere. Capitolo Dzeko: il fatto che il bosniaco abbia giocato l'ultima amichevole con la fascia di capitano non smuove più di tanto l'Inter".



Movimenti in entrata e uscita: la Beneamata medita il da farsi.