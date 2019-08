GdS - Manca un dettaglio da limare per l'arrivo dell'attaccante all'Inter

L'Inter continua a lavorare sul fronte Sanchez: secondo la Rosea il problema del mancato via libera sarebbe l'ingaggio sostanzioso del cileno. Ecco quanto affermato:



“Non tanto per la questione relativa all’operazione in sé, per la quale c’è un accordo di massima sul prestito con diritto di riscatto tra i 13 e i 15 milioni. E nemmeno per la nuova pedina con cui sostituire il cileno, che potrebbe essere uno svincolato di esperienza come Llorente (al quale è stato proposto un accordo biennale) ma anche nessuno, se Solskjaer riterrà soddisfacente l’organico a disposizione.



L’ostacolo resta la ripartizione dello stipendio da garantire a Sanchez, perché è vero che il Manchester ha aperto alla possibilità di accollarsi una bella parte dell’ingaggio del cileno, ma non vorrebbe andare oltre il cinquanta per cento“.