GdS - Lukaku vuole l'Inter. Il belga è impaziente

Romelu Lukaku è la prima scelta di Antonio Conte in attacco. E l’Inter è la prima scelta del belga, che vuole lasciare il Manchester United e l’ha già anche comunicato ufficialmente alla dirigenza dei Red Devils. Trattativa complicata poiché il club inglese chiede 80 milioni, ma stando alle indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport" ci sarebbe stato uno scambio di messaggi tra Pastorello (agente) e lo stesso attaccante ex Anderlecht:





"Leggi i miei messaggi sul telefono?". E il belga: "Solo per te c’è un alert speciale". Come a dire: aspetto notizie”,



Lukaku scalpita in vista di una cessione, con l'Inter che momentaneamente sorride viste le intenzioni del centravanti ormai ai ferri corti col congiunto dell'Old Trafford.