GdS - Lukaku va in pressing sullo United. La situazione

Lukaku avrebbe messo fretta al Manchester United in merito ad una sua ipotetica cessione all'Inter: questa l'indiscrezione lanciata dalla "Gazzetta dello Sport", che svela la volontà dell'attaccante belga di trasferirsi a Milano. Il giocatore vorrebbe vestire nerazzurro prima del tour estivo in Asia, ma le possibilità sarebbero al momento ridotte come si legge dal noto quotidiano sportivo:





"Il giocatore, nell’incontro con il club avvenuto prima delle vacanze americane ha chiesto di definire la sua situazione prima della tournée estiva. Lo United il 13 è atteso in Australia, a Perth, dalla prima amichevole della sua estate, che poi prevede anche un incrocio, il 20 luglio, proprio con l’Inter. A Singapore Romelu vorrebbe giocare con la maglia a strisce, ma la realizzazione del progetto del centravanti non è per nulla facile".



L'Inter è forte del sì del giocatore, ma per vederlo nei pressi di Appiano Gentile bisognerà ancora aspettare.