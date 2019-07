GDS - Lukaku preme, vuole l'Inter: domani possibile svolta per i nerazzurri

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto su quella che è diventata una vera e propria telenovela in casa Inter, quella relativa a Romelu Lukaku. Secondo la rosea, in questo momento la trattativa tra i nerazzurri e lo United è in una fase di stallo: “Il vertice cinese di mercato che potrebbe dare la svolta all’estate dell’Inter.

Domani a Nanchino l’allenatore vedrà Steven Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio e non sarà un incontro banale, viste le parole pronunciate dall’allenatore negli ultimi giorni. Dalla Cina, insomma, arriverà il semaforo rosso o verde per le ultime, importanti manovre. Nel frattempo, però, la trattativa per far arrivare Lukaku a Milano si è arenata, fermata.

Il Manchester al momento è irremovibile e la prima offerta messa sul piatto da Marotta e Ausilio, ovvero 65 milioni con pagamento dilazionato, è stata ufficialmente rispedita al mittente. La società di viale della Liberazione per ora considera chiusa la partita, ma non è da escludere che l’incontro di Nanchino possa portare anche a un finale diverso: il cambio di strategia su Perisic può essere un segnale, con i soldi della sua vendita da investire nell’assalto al centravantone belga“, chiosa il quotidiano.