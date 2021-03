GdS - Lukaku l'altruista, nessuno come lui in Serie A

Un bomber altruista: ecco Romelu Lukaku. Il belga è l'incarnazione delle modificazioni avvenute al ruolo del centravanti. Dall'egoismo da gol all'altruismo, il numero 9 dell'Inter traccia la strada: "Il coinvolgimento in 25 gol in 24 partite certifica l’indispensabilità del numero 9 come terminale offensivo e come uomo che in qualche modo lo zampino riesce a mettercelo sempre quando serve".

Certifica così la rosea che aggiunge: "I passaggi decisivi di Lukaku in zona gol sono diventati ben 7 (4 di fila: prima di Parma era successo con Lazio, Milan e Genoa), che sommati ai 18 centri fanno salire Big Rom alla fatidica quota 25 in Serie A. La stessa raggiunta dal belga una stagione fa, con 23 gol e 2 assist. Insomma, un bel salto in avanti anche in prospettiva, visto che per il traguardo scudetto mancano ancora 13 tappe e il bottino sarà sicuramente più corposo". Tutti beneficiano del lavoro del belga da Sanchez (5 gol e 5 assist) a Lautaro Martinez il partner per eccellenza di Romelu: "Quarto in Serie A alla voce gol&assist a quota 18: il Toro è a 13 reti e 5 passaggi vincenti".

Big Rom è davanti a tutti, anche CR7 insegue: "Due gradini sotto c’è Cristiano Ronaldo, a 20 gol e 3 assist". A livello europeo è solo Lewandowski sorpassa il belga con 28 gol e 6 assist. Alla pari troviamo Bruno Fernandes, Kane e Mbappè. Più staccato Messi con un totale di 23 (19 gol e 4 assist).