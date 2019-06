GdS - Lukaku-Inter, la distanza è di 25 milioni. Si continua a trattare

Romelu Lukaku è da tempo sulla lista della spesa della dirigenza nerazzurra. I contatti sono ben avviati, con il centravanti belga pronto a sposare la causa del tecnico Conte. La trattativa però non sarebbe ancora andata in porto: stando a quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport" ci sarebbero ancora 25 milioni di distanza tra i due club per il via libera del giocatore. L'Inter continua a trattare, la prima offerta è di 60 milioni ma i Red Devils ne vorrebbero almeno 85. Ecco quanto riferito oggi dal noto quotidiano sportivo:





"Il Manchester Utd, disposto a cedere anche per finanziare la campagna acquisti, lo valuta 85 milioni, una prima offerta dell’Inter potrebbe essere di 60. La strada sarà lunga".