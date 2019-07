GdS - Lukaku-Inter, i nerazzurri non mollano la presa. I dettagli

Lukaku-Inter: la trattativa continua. Secondo la "Gazzetta dello Sport" ci sarebbe ancora distanza sulla cifra del trasferimento del belga a Milano. L'offerta dei nerazzurri sarebbe di 70 milioni, ma stando sempre alle indiscrezioni della rosea la dirigenza targata Suning vorrebbe alzare la cifra di 83 milioni per far felice lo United. Non solo: il pagamento verrebbe spalmato in due anni:





"Adesso però l’Inter sa come affrontare l’operazione. E nelle prossime ore studierà come fare il prossimo passo.. Partendo dal pagamento biennale, bisognerà alzare di molto la cifra del prestito iniziale, per poi lavorare sui bonus che permettano di avvicinare i famosi 83 milioni di euro".