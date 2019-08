GDS - Lukaku, è scontro, Juve pessimista, l'Inter c'è: la strategia di Marotta

Inter e Juventus hanno un obiettivo comune: Romelu Lukaku. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui dai bianconeri filtra sempre più pessimismo sul buon esito dello scambio che dovrebbe portare Paulo Dybala in Inghilterra in cambio del belga a Torino. E i nerazzurri sono ancora pienamente in corsa.

“Lo scambio sull’asse Torino-Manchester tra Juventus e United, che dovrebbe portare Paulo Dybala in Premier e Romelu Lukaku in Serie A, è diventato anche territorio di scontro tra i bianconeri e l’Inter. Al centro della contesa c’è il centravanti belga, per il quale i nerazzurri avevano fatto un’offerta da 65 milioni prima che s’inserisse la Juventus.

L’ago della bilancia invece è Dybala, che può spostare parecchi equilibri: (…) rifiutando il trasferimento riaccenderebbe le speranze dei nerazzurri di prendersi il centravanti (e magari anche di altri club) e aprirebbe nuovi scenari sul suo futuro, rimettendo in gioco anche Mauro Icardi per la Juve“.

PESSIMISMO JUVE – “Dalla Juventus filtra sempre più pessimismo. Tra i due club c’è intesa su tutto, il nodo sono le commissioni per l’agente del giocatore, Jorge Antun, unite ai diritti d’immagine, che preoccupano molto lo United. La richiesta di 15 milioni di euro da parte del procuratore ha irrigidito il club. In più resta la distanza tra gli 8,5 milioni di euro di ingaggio offerti dal Manchester e i 10 chiesti dall’argentino.

A Torino ieri si era diffusa la notizia di un rilancio dell’Inter e di un interessamento del Napoli, pronto a offrire Arkadiusz Milik più soldi per Lukaku. Voce smentita dai nerazzurri: il club non andrà oltre i 60 milioni più 5 di bonus già messi sul piatto, perché Beppe Marotta deve comprare due attaccanti e non incasserà i soldi previsti per Icardi, che ha deciso di rimanere a Milano. Tradotto: se lo scambio Dybala-Lukaku non si farà, loro sono pronti a rifarsi avanti, ma senza alzare la posta. Il Napoli invece ha negato di essere interessato al belga”.

GIORNATA CRUCIALE – “Oggi sarà una giornata cruciale: Fabio Paratici volerà a Londra, ufficialmente per assistere al Community Shield tra Liverpool e City. Sarà l’occasione per dare un’accelerata alla cessione all’altra squadra di Manchester di Joao Cancelo. Sempre a Londra, però, ci sono gli uffici della dirigenza dello United e da giorni ormai soggiorna anche il procuratore di Dybala.

Dal blitz di Paratici a Londra dipendono molti destini. Quelli di Lukaku e Dybala ma anche quelli di Inter e Juventus. E se Paulo non dovesse andare allo United, chissà che non torni di moda l’idea di uno scambio tutto argentino tra Dybala e Icardi”.