(GDS) Lukaku, domani attese novità molto importanti per la chiusura. Il punto

La Gazzetta dello Sport oggi ha fatto il punto sulla trattativa tra Inter e Manchester per Lukaku. In Inghilterra il mercato chiude l'8 agosto, e il club inglese deve anche trovare il sostituto del belga.

Per questa ragione la definizione, che sia in un senso o nell'altro, non può tardare ad arrivare.

Domani potrebbe esserci,secondo la rosea, il rilancio nerazzurro, che dovrà avvicinarsi alla richiesta di 85 milioni di euro del Manchester.

"Non servirà probabilmente un nuovo incontro tra i due club per presentare un’offerta ufficiale: dovrebbe avvenire nelle prossime ore, forse già domani. La richiesta di 75 milioni di sterline - 83 milioni di euro - è importante, ma l’Inter in questo senso non ha molti margini di manovra. Lo United ha aperto al pagamento in due rate, ma non sono questi i termini sui quali vuole ragionare il club nerazzurro.

Serve una dilazione triennale, ma l’operazione va fatta a titolo definitivo. E non ci si può allontanare troppo dalla richiesta di partenza: ecco perché, se vuole avere chance di riuscire nell’operazione, l’Inter deve far di tutto per avvicinarsi a quota 80 milioni. Come? L’unica via sono dei cospicui bonus, a fronte di un’offerta base che non vada sotto i 70 milioni".