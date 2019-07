GDS - Lukaku, blitz della Juventus: l'Inter spera nel suo "regista"

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, la trattativa per Romelu Lukaku all'Inter è ancora in una fase di stallo e i nerazzurri potrebbero dire addio definitivamente alla pista.

“Se non ci sarà una svolta positiva nei prossimi giorni. I dirigenti interisti in Cina sono stati chiari: a 83,5 milioni – la richiesta a oggi non modificabile del Manchester United – il club di Suning deve mollare la presa, il rispetto del fair play Uefa spinge a guardare altrove. Resta, comunque, un «però»: potrebbe esserci un rilancio rispetto ai 65 milioni già offerti e rifiutati dagli inglesi, ma solo in caso di uscite pesanti da Appiano Gentile, con Mauro Icardi e Ivan Perisic in pole..

In questo scenario, l’ultima novità arriva da Manchester: lo United, infatti, avrebbe fatto più di un passo con la Juve proponendo uno scambio bomba che porterebbe Romelu in bianconero e Paulo Dybala in maglia Red Devils. Fantacalcio? Di certo c’è che lo United sta ripensando con forza al numero 10 bianconero: Paulo, però, vuole restare a Torino a tutti i costi e si è ridotto le ferie per convincere Sarri.

La Juve, che deve prima sfoltire l’attacco (Higuain, Mandzukic, Kean…) per pensare a Lukaku, potrebbe essere sì interessata all’affare, ma potrebbe anche sedersi al tavolo con un altro intento: mettere in piedi una manovra di disturbo nei confronti dell’Inter. Che al momento, come detto, non può fare altro che attendere. Così come l’attaccante di Anversa, promesso sposo di Conte da tempo ma sempre più consapevole che la sua volontà di sbarcare a Milano può non concretizzarsi.

Romelu è tornato dalla tournée in Oriente con il Manchester United ed è volato subito nel suo Belgio per ricaricare le batterie, soprattutto mentali. Niente di strano, nessuna rottura conclamata con i Red Devils. Ma nella testa del centravanti c’è sicuramente il desiderio di accelerare con l’Inter. Ipotesi al momento fredda, così come gli dirà l’agente Federico Pastorello, da settimane «regista» del possibile affare tra United e Inter e atteso in Belgio in queste ore“.