GdS - Luca Toni consiglia Icardi. La dichiarazione

Luca Toni, vecchia conoscenza del nostro calcio, si sbilancia sulla prossima squadra di Icardi. L'ex centravanti della Fiorentina sceglie Napoli come destinazione ideale dell'argentino. Ecco quanto dichiarato alla "Gazzetta dello Sport":





"Al Napoli: quel tipo di gioco esalta il centravanti d'area come Icardi. Mi sorprenderebbe invece se andasse alla Juve perché non lo vedo bene in coppia con Ronaldo.



Icardi si è trovato in un casino che non si aspettava: pensava di stimolare l'ambiente con quache dichiarazione forte e invece tra lui e la moglie hanno rovinato tutto. Sul campo è sempre stato bravo".