GdS - Linea ferrea Conte, i due giocatori ancora fuori dalla rosa

Mauro Icardi e Nainggolan ancora fuori dalla rosa: nella partitella d'allenamento, secondo la "Gazzetta dello Sport", i due giocatori sarebbero stati tagliati fuori. Conte non intenderebbe tornare indietro sulla decisione, come appreso dall'edizione odierna della rosea:





"Ieri nel menù delle simulazioni di partita è arrivata anche una specialità della casa, la difesa con tre centrali. Non hanno potuto attaccarla Mauro Icardi e Radja Nainggolan: i due «fuori dal progetto» quando si passa alla tattica svolgono un allenamento differenziato. Antonio Conte nel breve colloquio che ha avuto con i due non ha lasciato spazio a discussioni, argomentazioni, distinguo: la comunicazione è stata fredda e diretta, quasi «di servizio», perché la linea è chiara e perché non vuole che nulla disturbi la costruzione della sua prossima squadra. I concetti e le decisioni societarie erano chiari da tempo, ma anche il modo di comunicarle conta, e l’allenatore non ha voluto lasciare speranze su ripensamenti o possibilità future. I due ieri hanno incassato qualche incoraggiamento dal ridottissimo gruppo di tifosi che attendeva la squadra all’uscita dall’hotel. Il Ninja starebbe aprendo alla pista cinese, mentre Mauro via social ostenta tranquillità. Domenica l’amichevole col Lugano li vedrà spettatori".