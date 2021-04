GdS - Le parole di Bonimba: "Quasi impossibile perdere lo scudetto"

Roberto Boninsegna, in arte Bonimba, ex di Inter e Verona ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante nerazzurro - 113 reti in 197 presenze in maglia Inter e tre reti in 14 presenze in maglia Verona - ha espresso il suo parere sulla corsa scudetto degli uomini di Conte dicendosi un po' scaramantico.

Le sue parole alla rosea: "Come tutti i giocatori sono un po’ scaramantico, ho da sempre i miei riti e non c’è niente di strano in questo: siamo uomini! Ma, arrivati a questo punto, possiamo dire che è quasi impossibile perdere questo scudetto". Quasi impossibile perderlo per Boninsegna, che comunque non vuole ancora sbilanciarsi e pronunciare quella fatidica parola.

Lo stesso poi, in conclusione, aggiunge: "Mi aspetto di vincere il titolo prestissimo, diciamo entro le prossime tre partite, ma capisco che Conte non voglia pronunciare mai la parola scudetto". La speranza c'è, ma la parola meglio non pronunciarla.