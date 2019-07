GdS - Lazaro assente contro lo United, e Conte valuta un attaccante

Valentino Lazaro salterà il primo test asiatico dell'Inter. Il giocatore, dopo il comunicato diffuso dalla società, ha dato forfait. Conte valuta le alternative e una di queste porta il nome di Puscas. Ecco quanto riferito dalla rosea:





“Qualche giorno fa sorte simile era toccata a Politano, che per il problema ai flessori ne avrà per una ventina di giorni. E’ partito comunque per l’Asian Summer Tour, sta lavorando per ridurre i tempi di degenza, ma salterà almeno due delle tre amichevoli. Stesso discorso dovrebbe valere per Lazaro, che a Lugano ha giocato 30’ nella ripresa. L’infortunio ne complicherà l’inserimento: contro gli svizzeri ha fatto vedere doti tecniche nello stretto e capacità di inserire il turbo palla al piede, ma Conte era partito con Candreva perché l’austriaco va «istruito» tatticamente e difensivamente. Gli altri anche ieri hanno svolto una doppia seduta, con lavoro atletico gli ordini di Pintus, sessioni tattiche e partitella finale, in vista del Manchester Utd: i quasi 60mila posti del National Stadium sono esauriti. Il patron Zhang Jindong aspetta la squadra a Nanchino, ieri era in tribuna per Wolverhampton-Newcastle. E ieri è partito da Milano, dopo aver ottenuto i visti, George Puscas: verrà buono per un attacco ai minimi termini”.