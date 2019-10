GdS - Lautaro show, l'argentino incanta il Camp Nou. E Messi sorride

La "Gazzetta dello Sport", nell'edizione odierna, analizza la prestazione di Lautaro Martinez di ieri sera contro il Barcellona. Il quotidiano sportivo elogia "El Toro", autore di una prova convincente griffata anche dal gol instantaneo nei primi minuti del match:



“La notte di Lautaro Martinez suona come la miglior candidatura possibile per la stagione futura. Una videochiamata whatsapp alla Juve, e sì che l’avrà visto anche Sarri questo argentino che si è scaldato bene, molto bene: 119 secondi per sorprendere il mondo, portarsi a spasso Lenglet e trovare l’angolino lontano. Da queste parti mica sono abituati, eh: dal 13 settembre 2011 non incassavano un gol così veloce, il ricordo va al milanista Pato che impiegò solo 24 secondi.



A Leo Messi viene un po’ da ridere, perché il ragazzo lo conosce bene, in Argentina non smette mai di tesserne le lodi, si sussurra che abbia fatto anche il suo nome da queste parti sul finire della scorsa stagione per convincersi che non sia stata la sua miglior partita con la maglia dell’Inter. Magari è semplicemente l’inizio di un’altra storia, con le pacche sulle spalle di Leo e del Pistolero”.