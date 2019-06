GDS - La Roma scavalca l'Inter per Barella: Giulini ha già accettato l'offerta

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, sgancia una vera e propria bomba di mercato. La Roma avrebbe sorpassato l'Inter nella corsa a Nicolò Barella. Queste le parole del quotidiano: “Se diventerà il giallo-rosso si saprà presto. La Roma va in pressing su Barella, scavalca l’offerta dell’Inter, raggiunge l’accordo con il Cagliari (35 milioni più Defrel) e ora punta a chiudere col giocatore.

Ma sa che da tempo Barella ha un’intesa con Marotta e Ausilio grazie ai buoni uffici del procuratore Beltrami (agente anche di Nainggolan…), però – è questa la novità delle ultime ore – il giocatore ha detto giovedì al Cagliari che non vuole penalizzare il club del cuore ed è disposto a prendere in considerazione altre destinazioni e non solo quella nerazzurra che gli garantirebbe la Champions League e le cure di Antonio Conte.

Motivo per cui ora la Roma ci crede davvero ma scottata proprio dall’affare Conte, che ha trattato con i giallorossi per poi preferire il Progetto Inter, non vuole rischiare che il giallo diventi un altro romanzo nero. Anzi, nerazzurro. Ma aleggia sempre il dubbio a Trigoria che la trattativa possa servire solo per stanare l’Inter, spingere Conte a convincere Marotta a convincere Zhang jr e sr che tocca alzare la posta se non si vuole che il giovane talento Azzurro finisca altrove.

Ecco perché la Roma si limita a trovare un accordo verbale ma legato alla capacità di Giulini di arrivare all’ultimo tratto di strada con il sì in tasca anche di Barella. La Roma si dice pronta a pareggiare l’offerta dell’Inter al giocatore: 2,5 milioni di euro a salire con contratto pluriennale. E disponibilità a valutare bonus e clausole”.

“L’Inter che resta al prima scelta di Barella garantirebbe oggi al giocatore la visibilità di un club in Champions guidato da un top coach e con l’obiettivo dichiarato di provare a colmare il gap dalla Juve. In più c’è Milano, sempre più glamour, moderna, al centro di tutto. L’Inter non sarebbe più il trampolino per un dopo, ma un presente da vivere a lungo. Ma Barella sa che l’offerta della Roma è migliore per il Cagliari.

In giallorosso avrebbe un posto da sicuro titolare in un centrocampo giovane e di talento con Cristante, Pellegrini, Zaniolo… in pratica quasi il centrocampo titolare dell’Italia di Mancini. Con la possibilità magari tra un paio di anni di un ulteriore salto in un top club europeo. Insomma cadrebbe in piedi. Ed eccoci arrivati al rush finale: ad inizio settimana forse già lunedì previsto un altro incontro tra Cagliari e Roma.

Il club giallorosso si aspetta che Giulini arrivi con il gradimento anche del giocatore per consentire alla Roma di uscire definitivamente allo scoperto e formalizzare la sua offerta per ora solo sulla carta. Nel frattempo l’Inter ha la sua chance: di alzare l’offerta e chiudere per Barella. A parità di 50 milioni Giulini non potrebbe opporsi alla volontà del giocatore.

L’altra opzione interista è convincere il giocatore a tener fede al patto di essersi promesso all’Inter. Cosa che convincerebbe la Roma a togliersi dalla partita senza essersi ancora sporcata troppo. Chi non prevede un irrigidimento del giocatore è il Cagliari di Giulini che nel caso potrebbe anche decidere, come estrema ratio, di tenersi il giocatore. Ipotesi molto remota ma non impossibile se scattasse un braccio di ferro.”