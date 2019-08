GdS - La rivale non molla l'obiettivo di mercato dei nerazzurri. Il punto

La Juve non molla Lukaku: secondo le indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport" i bianconeri avrebbero pronto un rilancio qualora si concretizzasse l'affare che vede coinvolto Paulo Dybala. Ecco quanto dichiarato dal noto quotidiano sportivo:



L’ex juventino Fernando Llorente (ora svincolato) è entrato nel mirino dello stesso United che potrebbe anche tesserarlo più avanti. È una notizia che scopre le carte dei Red Devils, evidentemente disposti ad accontentare Lukaku.



Tuttavia questa possibilità, ormai concreta, potrebbe allungare ancor più i tempi della telenovela. Va ricordato, infatti, che in uscita i club della Premier possono operare sino al 2 settembre.



Ma quest’aspetto riguarda di più l’Inter, nell’eventualità in cui il muro United resistesse sino a domani. Invece la Juve si gioca tutto nelle prossime ore. Se va in buca l’operazione-Dybala al Tottenham tutto lascia credere che Paratici abbia gli argomenti per assicurarsi il panzer preferito di Conte“.