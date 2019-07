GDS - La Fiorentina vuole a tutti i costi un nerazzurro, l'Inter apre: si tratta

Commisso studia come riprendere Borja Valero. Ne è certa La Gazzetta dello Sport, "con alcuni dei protagonisti che si sono ritrovati allo stesso tavolo come nel 2012, quando Borja venne acquistato dal Villarreal. C’è ancora una volta il d.s. Pradè, c’è il tecnico Vincenzo Montella che stanno disegnando la nuova Fiorentina e puntano al ritorno del regista. Nonostante le sirene del Maiorca.

Borja Valero e la sua famiglia vogliono solo i Firenze. Ma c'è da fare i conti anche con la dura realtà dei numeri. L’Inter infatti che aveva acquistato lo spagnolo dai viola per 5,5 milioni più 1,5 di bonus , chiede un indennizzo di 3, ma soprattutto non è disposta a contribuire sull’ingaggio. E’ questa la richiesta principale dei viola, che non possono raggiungere i tre milioni di stipendio.

Un tira e molla, nonostante i rapporti cordiali tra i club e una cena con sorrisi e buon vino mercoledì scorso a Milano. Al tavolo il d.s. dell’Inter Piero Ausilio e Daniele Pradè. Si è discusso a lungo, ma le posizioni sono rimaste invariate. Fino al 2 settembre Firenze può sperare di riabbracciare il suo regista che intanto pressa per tornare al Franchi. Montella lo aspetta, proprio come 7 anni fa e non attendono altro la moglie Rocio Rodriguez e i figli Alvaro e Lucia, quest’ultima nata proprio in riva all’Arno".