(GDS) La cessione di lusso in casa Inter ora è più vicina. Il punto

Notizie importanti sul fronte mercato in uscita per quanto riguarda l'inter. La GDS ha parlato questa mattina dell'interesse per Perisic del Bayern

Su Ivan Perisic è piombato il Bayern Monaco. Il croato potrebbe trasferirsi in Germania dopo che l'obiettivo numero uno dei bavaresi, ossia Sané, è sfumato a causa di un infortunio. L'offerta è di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30. L'Inter, che risparmierebbe sull'ingaggio, ha dato il suo ok. Ora la palla passa la giocatore, che sta valutando.