GdS - L'Inter va su Lukaku. Accelerata nella trattativa

L'Inter esce allo scoperto e va dritta su Romelu Lukaku. I nerazzurri, stando alle indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport", avrebbero accelerato i tempi per l'acquisto del centravanti belga. Ecco quanto riferito dall'edizione odierna della rosea:



"Il club nerazzurro mette in stand-by le altre operazioni, non aspetta la risoluzione della questione Icardi, punta a portare a casa per primo il bersaglio grosso. E lo fa dopo una attenta analisi costi-benefici, come va di moda dire ora: il belga porterebbe a Milano una dote che va oltre i 15 gol dell’ultima stagione (la peggiore dal 2012) o i 139 segnati in Premier, a 26 anni. Sotto molti punti di vista l’acquisto di Lukaku, che diventerebbe il più caro dell’era Suning, costituirebbe una svolta per l’Inter".