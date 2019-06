(GDS) L'Inter temporeggia per la punta, ora un'altra italiana ne approfitta?

Duvan Zapata, dopo la strepitosa stagione di cui si è reso protagonista con con l'Atalanta, sta facendo molto bene anche con la sua nazionale.

Per questi motivi su do lui si sono concentrate le attenzioni di molti club. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina anche l'Inter ha fatto qualche sondaggio. Tuttavia una trattativa vera e propria non è mai nata.

E di questa situazione potrebbe approfittare il Napoli, che sembrerebbe intenzionata a riportare a casa l'attaccante colombiano. Prima però l'Atalanta, che a gennaio ha rifiutato 40 milioni dalla Premier, dovrà riscattare Zapata dalla Sampdoria. Dopo di ciò, riporta la GDS, Percassi potrebbe addirittura chiedere 70 milioni di euro.