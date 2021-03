GdS - L'Inter respira e per Suning gli scenari potrebbero cambiare

Inter e Suning, un connubio che potrebbe continuare. Ebbene sì, nonostante in queste settimane le questioni societarie nerazzurre siano state sotto la luce dei riflettori, c'è da fare una piccola considerazione. Vendere l'intera società? Questo non sembrerebbe più il piano principale della famiglia Zhang. Ora, si valutano partner commerciali in grado di iniettare capitale fresco nelle casse del club.

Il clima si è leggermente rasserenato con la vendita, in patria, del 23% delle azioni di Suning.com per un ricavo totale di 1,9 miliardi e così ora il futuro non sembra estremamente drammatico, anzi. È inutile sottolineare che in una anno gli scenari sono mutati con il gruppo cinese che al 30 giugno 2020 investiva una cifra pari a 712 milioni, mentre a gennaio 2021 bloccava ogni investimento.

La pandemia ha modificato gli scenari: "La pandemia ha mutato lo scenario e gli Zhang non hanno più potuto guardare ai piani nerazzurri nel medio-lungo termine, anzi hanno dato mandato a Goldman Sachs di reperire nuove risorse sul mercato". Così riporta stamani la Gazzetta dello Sport, che poi si concentra però sul prossimo futuro analizzando come una possibile vittoria dello scudetto potrebbe portare ad un ulteriore mutazione: "L'eventuale scudetto in vista, gli occhi di Zhang, sarebbe non solo una ricompensa dopo gli investimenti e gli sforzi fatti sinora, ma uno strumento attraverso cui assestarsi al timone. Un primo successo dell’Inter cinese potrebbe modificare lo scenario degli ultimi mesi".