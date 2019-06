(GDS) L'Inter può superare il Real Madrid per Eriksen. Il punto

Il grande colpo in questa sessione di calciomercato l'Inter lo farà a centrocampo. Diversi sono i nomi circolati fino a questo momento, ma negli ultimi giorni il preferito sembra essere Eriksen.

Il centrocampista danese in forza al Tottenham non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2020, e la destinazione preferita sembra essere il Real Madrid.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del club londinese non ha gradito le esternazioni del suo giocatore di questi ultimi giorni, e per questo motivo non sembra essere intenzionato a fare sconti ai blancos. La società nerazzurra monitora vigile per capire se può approfittare di questa situazione per tentare il sorpasso sul club di Madrid.