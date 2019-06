GDS - L'Inter punta la capitale: spunta una pazza idea dopo Dzeko

Secondo la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, l'Inter starebbe puntando anche Aleksandar Kolarov oltre Edin Dzeko. Il bosniaco è praticamente certo di vestire il prossimo anno la maglia dell'Inter, ma i nerazzurri avrebbero messo gli occhi anche sul terzino giallorosso, anche lui in uscita.

Questa l'analisi del quotidiano: "L’affare Dzeko è a buon punto, c’è l’accordo col giocatore ma serve ancora parlare con il club giallorosso - conferma la rosea -. Ora, però, sul tavolo può finire anche Kolarov: il mancino serbo, 33 anni, è un jolly che potrebbe davvero fare al caso di Conte, anche sui calci piazzati, vero tallone d’Achille dell’ultima Inter spallettiana. Amico di Dzeko, l’uomo giusto per fare crescere Lautaro Martinez, Aleksandar è dato in uscita da Trigoria: esterno di grande esperienza, compagno di Edin anche al Manchester City, può fare il quinto di centrocampo ma anche il terzo in difesa".