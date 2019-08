GdS - L'Inter non può più rimandare, pronto l'affondo per la punta

Dzeko-Inter: il tempo stringe. I nerazzurri, alla ricerca di un centravanti di spessore, cercano di affondare il colpo dopo aver ottenuto l'intesa col bosniaco e aver alzato l'offerta iniziale, come si legge dalle colonne della rosea:





"L'Inter lo sa e non vuole rischiare di rimanere a mani vuote. Forte della volontà del giocatore e di un'intesa di massima su un contratto triennale l'Inter ha avuto un atteggiamento difensivo, ma adesso non può più rimandare".



Questo è quanto affermato dall'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport" che sottolinea come il tempo stringe per i nerazzurri nell'affare Dzeko. Il club di Suning ha alzato l'offerta a 15 milioni, con la Roma che è ferma a 20.