GdS - L'Inter non cambia la sua linea sull'attaccante. Il punto

L'Inter non cambia idea sul fronte Icardi: i nerazzurri, secondo la Rosea, avrebbero deciso di non cambiare posizione in merito al futuro dell'argentino, quest'ultimo diventato un caso nei pressi di Appiano Gentile. La punta ormai è sulla lista cessioni e non ci sarebbero possibilità che possa rientrare nello scacchiere tattico di Conte. Ecco quanto affermato dal giornale sportivo:





"La società non lascia aperta la porta a scenari che possano far rientrare il giocatore nei ranghi. Ecco perché il club, ancora fiducioso su una cessione, non cambia linea: se il mercato non porta via Icardi entro il due settembre, dal giorno dopo il calciatore resterebbe comunque ai margini, senza essere impiegato da Conte".



Icardi è conteso da Roma e Napoli. I nerazzurri valutano una sua partenza, con il centravanti che però aspetta la Juventus. Nel frattempo la linea di Suning è stata chiara: Maurito non rientra più nei piani della società.