GdS - L'Inter monitora la situazione per l'attaccante. Il punto

L'Inter continua a monitorare la pista Lukaku: i nerazzurri vogliono accontentare Conte, dopo che quest'ultimi ha speso parole al miele per l'attaccante belga. Secondo la "Gazzetta dello Sport" il club di Suning sarebbe pronto ad uscire allo scoperto qualora non si dovesse concretizzare lo scambio con la Juve.



Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:





"D'altronde Beppe Marotta e Ausilio hanno espresso la volontà di non andare oltre la soglia di 60 milioni proposti agli inglesi qualche settimana fa. Nell'entourage di Lukaku, questa strategia piace fino ad un cerco punto e c'è il rischio infatti che lo United tenga duro a quota 83. Ma è destino che l'Inter esca presto allo scoperto".