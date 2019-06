(GDS) L'Inter ha formulato la sua offerta definitiva per Barella. Il punto

L'Inter continua a lavorare per portare a Milano Nicolò Barella. Il giocatore del Cagliari ha dato da tempo il suo ok al trasferimento in nerazzurro, ma continua a mancare l'accordo tra i due club.

La Gazzetta dello Sport ha riportato la notizia secondo la quale la società guidata da Suning abbia presentato a Giulini la sua offerta definitiva. 36 milioni di euro, cui se ne aggiungerebbero altri 4 legati al raggiungimento di determinati bonus.

L'Inter avrebbe fatto sapere di non essere intenzionata a spingersi oltre, e di non voler inserire contropartite. Il rischio che, in caso di un buon europeo, su Barella si vadano a concentrare le attenzioni di altri club c'è, ma i nerazzurri intendono far leva sulla volontà del calciatore.