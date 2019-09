(GDS) L'Inter di Conte ha già trovato i suoi due fari

Tra i nuovi arrivati di un mercato a dir poco ricco ce ne sono due che in questa primissima fase di stagione hanno brillato in modo particolare.

E a mettere in evidenzia l'importanza del loro apporto ci ha pensato questa mattina la Gazzetta dello Sport.

"Stefano (Sensi, ndr) è l’uomo-qualità che mancava e la danza da cui è nato il rigore di Cagliari fa brillare gli occhi dei tifosi . Soprattutto l’ex Sassuolo è il nuovo arrivato dall’impatto più rumoroso: Conte, che non si aspettava di vederlo subito a questi livelli, l’ha esaltato dopo la vittoria di domenica sera («Parliamo di un giocatore che vede il calcio e recepisce tutto quello che gli dico») e adesso difficilmente farebbe a meno di lui."

Ad essere menzionato dalla rose poi è Romelu Lukaku, il colpo più ricco della storia dell'Inter.

"Romelu ha segnato 2 gol, un bottino non male per iniziare a dimenticare in fretta Icardi".