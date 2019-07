GdS - l'Inter continua a monitorare una pista francese. I dettagli

Continua il toto-attaccanti in casa Inter. Secondo la rosea i nerazzurri avrebbero deciso di virare su Leao del Lille qualora dovesse saltare Lukaku. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:



"Oggi per portar via il giocatore di famiglia angolana al Lilla serve una cifra vicina ai 40 milioni. I francesi lo hanno praticamente messo in vendita, assicurandosi anche un sostituto in Osimhen (dallo Charleroi per 15 milioni). Ieri il d.g. Ingla ha confermato che «ci sono parecchi club interessati». L’Everton avrebbe fatto una mossa ufficiale da 37,5 milioni per il centravanti che non rifiuta gli accostamenti a Mbappé («Abbiamo uno stile simile»). L’Inter non ancora, perché l’investimento sul ventenne, che può coprire quasi tutti i ruoli d’attacco, può scattare solo qualora si decida di abbandonare la pista Lukaku, e quindi di spostare altrove i fondi stanziati per l’investimento sul belga".