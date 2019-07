GdS - L'Inter conta di chiudere a breve l'operazione. I dettagli

Marotta non molla la pista Dzeko: i nerazzurri, secondo la rosea, avrebbero pronto un rilancio per strappare il bosniaco alla Roma. Il centravanti ha già strizzato l'occhio all'Inter, con il club targato Suning che resta fiducioso per la buona riuscita dell'affare. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:



"Dzeko è l'affare più vicino alla chiusura. Il bosniaco è tra i convocati di oggi per l'amichevole contro il Perugia, ma l'Inter conta di chiudere a breve l'operazione. Il dialogo con la società giallorossa resta aperto: il rilancio a 15 milioni non ha sortito gli effetti sperati.

Il club giallorosso è fermo a quota 20 ma se l'Inter resta fiduciosa su una conclusione a breve vuol dire che ha in testa la possibilità di un ulteriore rilancio, magari con dei bonus". Dzeko-Inter: cresce l'ottimismo.