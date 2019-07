GdS - L'Inter aspetta offerte per due giocatori. I dettagli

Nainggolan e Perisic sembrerebbero essere finiti sulla lista dei partenti. I due, scaricati da Conte, cercherebbero una nuova sistemazione ma al momento la cassetta è priva di offerte. Ecco quanto affermato dall'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport":





"Per i pezzi grossi in uscita, ovvero Nainggolan e Perisic tutto tace. Per entrambi, legati all'Inter sino al 2022, la soluzione estera sembrerebbe l'unica percorribile (...) In uscita anche Joao Mario e Borja Valero ma anche qui zero offerte. Ma è arrivato il momento di accelerare".



Il Ninja e il Terribile in lista cessioni, spunta anche il nome di Politano. Per l'Inter è giunta l'ora di fare cassa.