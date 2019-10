(GDS) L'Inter adesso si gode i due fenomeni che si sono presi la scena

La vittoria di ieri è stata caratterizzata dall'ottima prestazione di due giocatori su tutti. Si tratta di Lautaro Martinez e Esposito, che si sono presi la scena. L'attaccante argentino dalla gara contro il Barcellona in poi si è reso assoluto protagonista, realizzando 5 reti consecutive (in 4 gare).

La differenza rispetto ad un anno fa è palpabile. Con Spalletti aveva segnato dopo due mesi aveva segnato una sola rete ed in Champions aveva un ruolo da comprimario. Adesso è ale centro del gioco e si sta mostrando un autentico trascinatore.

Poi Esposito, che a soli 17 anni fa il suo esordio in Champions (solo Bergomi meglio di lui) e si prende i boati di San Siro ad ogni palla che tocca. Il destino lo ha messo su questa strada (senza l'infortunio di Sanchez sarebbe a giocare il mondiale under 17).

"Una medaglia non da poco, per un ragazzo che vale. E che davanti al Borussia non trema. San Siro lo abbraccia, lo accoglie con un boato e lo tira su a ogni pallone toccato. Compreso l’urlo del rigore conquistato. Peccato per l’errore del Toro e per il mancato tap-in di Seba: la favola sarebbe stata perfetta, ma già così è bellissima".