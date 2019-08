GdS - L'attaccante vuole esserci contro il Cagliari. La situazione

Alexis Sanchez è in gruppo e starebbe lottando per ottenere il posto da titolare nella prossima sfida di campionato contro il Cagliari. La convocazione non è esclusa, come riferisce l'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport":



“L’attaccante 30enne non gioca partite ufficiali dalla Coppa America (6 luglio) ed è un po’ indietro nella condizione. Oggi Sanchez farà il primo allenamento con Conte e i compagni: la partita di Cagliari è tra due giorni, quindi non ci sarà tanto tempo per mettersi al passo con la squadra.



Il fatto che ieri abbia voluto subito allenarsi fa però pensare che voglia provare a esserci già in Sardegna: la convocazione non è esclusa a priori, Alexis potrebbe anche volare con i compagni a Cagliari e sedersi almeno in panchina in attesa di giocare accanto all’amico ed ex compagno allo United Lukaku“.