GdS - L'attaccante non ha chiuso la porta all'Inter. La situazione

L'Inter continua la ricerca dell'attaccante chiesto da Conte. Secondo la Rosea la pista Cavani non sarebbe del tutto chiusa. Il congiunto nerazzurro studia la strategia per portare l'uruguayano a Milano (predisposto a un ritorno in Italia), ma il problema sarebbe l'ingaggio alquanto succoso per le casse di Suning. Ecco quanto affermato dall'edizione odierna del quotidiano:



"La novità è che l'attaccante non ha chiuso la porta all'Inter. Ha dato la propria possibilità, sta prendendo in seria considerazione l'ipotesi di intavolare una trattativa, che pure non è stata ancora avviata (...). L'operazione è complicata perché ha costi elevatissimi, non tanto dal punto di vista del cartellino piuttosto su quello dell'ingaggio.

Cavani a Parigi guadagna 10 milioni più premi che lo spingono oltre quota 12. E' ovvio che l'Inter possa pensare di convincerlo allugando il più possibile la scadenza, magari offrendo come ingaggio una cifra non lontana rispetto a quella proposta a Lukaku, ovvero 9 milioni".