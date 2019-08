GdS - L'attaccante già ha parlato con Conte dopo il suo arrivo. I dettagli

Alexis Sanchez-Conte: primo contatto. Questa la notizia lanciata oggi dalla Rosea, che spiega nell'edizione odierna l'arrivo del cileno e svela inoltre qualche dettaglio sull'ex Manchester United. Ecco quanto riferito:



“Ha fatto un giro lungo, ci ha messo forse un po’ più del previsto, perché l’Italia è sempre stata nei suoi pensieri. Alexis Sanchez torna in Serie A dopo 2.960 giorni e sei ore di fatica, quelle passate tra il suo sbarco a Malpensa, pochi minuti dopo le 16, e la firma sul contratto con l’Inter, arrivata in sede dopo le 22.



In mezzo le consuete visite mediche in due tranche, clinica Humanitas e poi Coni, un primo contatto con Antonio Conte e i primi obblighi nerazzurri, tra scatti fotografici e contenuti multimediali che verranno buoni nei giorni a seguire. Un acquisto casual, poco formale come invece è stata l’infinita trattativa Lukaku. E casual era pure l’abbigliamento del cileno: pochi giri di valzer, pantalone sportivo, t-shirt bianca, giacca jeans e cappellino che non ha nascosto i suoi occhi emozionati, quando uscendo dal terminal dell’aeroporto ha visto – e ascoltato – i tifosi che lo acclamavano“.