GdS - L'attaccante è a un passo. I dettagli dell'affare

Alexis Sanchez-Inter: ci siamo. I nerazzurri starebbero per mettere a segno un altro colpo per Conte, come riferito dalla Gazzetta dello Sport che nell'edizione odierna svela i dettagli dell'affare con lo United. Ecco quanto riferito dalla Rosea:



"Una trattativa improvvisa: Alexis Sanchez è a un passo dal diventare il nuovo colpo dei nerazzurri di Antonio Conte. Beppe Marotta e Ausilio hanno lavorato sotto traccia e grazie alla fondamentale mediazione di Fernando Felicevich hanno messo le basi per chiudere l'affare.



L'Inter vuole chiudere l'affare in 48 ore per far cominciare subito l'avventura nerazzurra di Sanchez. La formula è decisa: 2-3 milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato a 12-15".