GdS - L'attaccante ai ferri corti, e l'agente pensa alle vie legali

Continua il braccio di ferro tra Mauro Icardi e l'Inter: l'argentino ha dichiarato di voler restare a Milano nonostante il rapporto burrascoso con Antonio Conte, ma il suo profilo continua ad essere in uscita. La moglie agente Wanda Nara potrebbe ricorrere a vie legali, come riferito dall'edizione odierna della Rosea:





“Il racconto della chiacchierata sostanzialmente coincide con quella che fa filtrare il giocatore. Che però aggiunge un particolare non banale: a Mauro sarebbe stato comunicato di non far parte delle prossime liste per il campionato (quelle definitive saranno consegnate il 3 settembre) e per la Champions. Circostanza, questa, smentita con forza dalla società, che precisa di non aver mai fatto riferimento alle liste.



Pur avendone pieno diritto di farlo, perché nel rispetto di una decisione senza possibili ricadute. E invece proprio attorno alla parola «liste» gira il racconto di Icardi: è questo infatti il trampolino che Wanda sarebbe pronta a sfruttare per valutare un’azione legale per mobbing nei confronti del club”.