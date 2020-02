(GdS) Juve-Inter, ancora possibile l'ipotesi porte aperte. La situazione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport non sarebbe ancora scontata l'ipotesi del match a porte chiuse tra Juventus e Inter. Il derby d'Italia potrebbe giocarsi a porte aperte. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla rosea Lega e Governo starebbero lavorando per dribblare il divieto imposto dalla Regione Piemonte, dopo che quest'ultima ha detto no all'apertura al pubblico per la grande sfida dell'Allianz Stadium. L'intento sarebbe quello di non dare un'immagine triste del nostro calcio e del nostro paese dopo la diffusione del Coronavirus in alcune aree.



Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora parlerà con la commissione scientifica per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. L'incertezza rimane, anche se la decisione di far giocare l'incontro a porte chiuse continua a persistere e per ora non ci sono margini di riapertura sulla presa di posizione delle regioni momentaneamente colpite dal virus. Da quest'incontro si capirà l'effettiva possibilità per il regolare svolgimento del match a porte aperte.



Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo ci sarebbe la possibilità di rinviare le partite di questa giornata di campionato per poi poterle giocare con il pubblico presente sugli spalti, anche se la perplessità su un'altro rinvio sembrerebbe forte dato lo stop della scorsa settimana. Juve-Inter potrebbe avere i tifosi presenti allo stadio, e il faccia a faccia tra il ministro e le regione potrebbe essere quindi cruciale. Regna l'incertezza.