GdS - Italia a tinte nerazzurre, elogi per Sensi e Barella

Italia a tinte nerazzurre, con due elementi indispensabili per Mancini. "La Gazzetta dello Sport" elogia Sensi, in seguito anche parole al miele per Barella. Ecco quanto affermato dall'edizione odierna della Rosea:



"Sensi 6 – Un primo tempo da Verratti, un po’ meno dominante, ma sfiorando due gol. Poi il fisico lo tradisce, perde palla e causa il rigore. Gestito fisicamente è un bel play.

Barella 6,5 – Jekyll fino a fine primo tempo come in Armenia, poi Hyde: si procura punizione e rigore, trascina i suoi, torna il vecchio Barella".